"مدني الباحة" يسيطر على حريق شبّ في أحد المنازل بقرية رغدان

باشرت الفرق الأمنية والإسعافية، فجر اليوم، حريقاً شبّ في أحد المنازل بقرية رغدان بالباحة.
وبحسب معلومات "سبق"، فإن فرق الدفاع المدني تمكنت من إخماد الحريق والسيطرة عليه مع وقوع عدد من الاصابات كانت إحداها خطيرة.
"سبق" ستوافيكم بتفاصيل أوسع حال توافرها.الدفاع المدني
شهد وقوع عدد من الإصابات كانت إحداها خطيرة
باشرت الفرق الأمنية والإسعافية، فجر اليوم، حريقاً شبّ في أحد المنازل بقرية رغدان بالباحة.
وبحسب معلومات "سبق"، فإن فرق الدفاع المدني تمكنت من إخماد الحريق والسيطرة عليه مع وقوع عدد من الاصابات كانت إحداها خطيرة.
"سبق" ستوافيكم بتفاصيل أوسع حال توافرها.