"مدني الباحة" يسيطر على حريق شبّ في أحد المنازل بقرية رغدان

شهد وقوع عدد من الإصابات كانت إحداها خطيرة

باشرت الفرق الأمنية والإسعافية، فجر اليوم، حريقاً شبّ في أحد المنازل بقرية رغدان بالباحة.

وبحسب معلومات "سبق"، فإن فرق الدفاع المدني تمكنت من إخماد الحريق والسيطرة عليه مع وقوع عدد من الاصابات كانت إحداها خطيرة.

"سبق" ستوافيكم بتفاصيل أوسع حال توافرها.

الدفاع المدني

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02 نوفمبر 2020 - 16 ربيع الأول 1442 02:27 PM

شهد وقوع عدد من الإصابات كانت إحداها خطيرة

"مدني الباحة" يسيطر على حريق شبّ في أحد المنازل بقرية رغدان

أحمد العبدالله

مكة المكرمة

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باشرت الفرق الأمنية والإسعافية، فجر اليوم، حريقاً شبّ في أحد المنازل بقرية رغدان بالباحة.

وبحسب معلومات "سبق"، فإن فرق الدفاع المدني تمكنت من إخماد الحريق والسيطرة عليه مع وقوع عدد من الاصابات كانت إحداها خطيرة.

"سبق" ستوافيكم بتفاصيل أوسع حال توافرها.

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الدفاع المدني

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