الأخضر السعودي يواجه الباراغواي وديًا .. الليلة

في غياب سباعي الهلال وحضور 7 جدد

يستضيف المنتخب السعودي الأول لكرة القدم منتخب الباراغواي وتحديدًا عند الساعة 7:30 من مساء اليوم الثلاثاء, في مباراة ودية دولية على أرض ملعب الأمير فيصل بن فهد بالرياض ضمن استعدادات الأخضر للمرحلة المقبلة من التصفيات الآسيوية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2022 وآسيا 2023.

ويخوض الأخضر السعودي المباراة في غياب سبعة لاعبين من الهلال الذي يستعد لمواجهة أوراوا ريد دايموندز الياباني في إياب الدور النهائي لمسابقة دوري أبطال آسيا الأحد المقبل.

واستدعى المدرب "رينارد" سبعة لاعبين إلى صفوف الأخضر بعد العودة من طشقند، حيث حقق فوزًا الخميس على أوزباكستان 3-2 في الجولة الخامسة، لصالح المجموعة الرابعة ضمن التصفيات المزدوجة المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023.

وكان منتخب الباراغواي قد تغلب على بلغاريا بهدف دون رد وديًا الخميس الماضي ضمن استعدادات المنتخب للتصفيات الأمريكية الجنوبية المؤهلة لمونديال 2022.