وزير الصحة الجزائري يعلن أول حالة إصابة مؤكدة بـ"كورونا" ببلاده

فرنسا أعلنت إصابتَيْن جديدتَيْن بالفيروس لسيدة صينية ورجل فرنسي

أعلن عبد الرحمن بن بوزيد، وزير الصحة الجزائري، اليوم الثلاثاء أول حالة إصابة مؤكدة بوباء كورونا في الجزائر.

وتفصيلاً، قال الوزير في تصريح إلى التلفزيون الجزائري الرسمي إن المصاب إيطالي، دخل الجزائر في 17 فبراير الجاري. مضيفًا بأنه بعد تحويل المصاب إلى معهد باستور للوقاية من الأمراض المعدية والأوبئة بالعاصمة الجزائرية أظهرت التحاليل إصابته بكورونا.

ومن جانب آخر، أعلن المدير العام لإدارة الصحة الفرنسية جيروم سالومون اليوم إصابة شخصين جديدين بفيروس (كورونا المستجد - كوفيد 19) في البلاد.

ونقلت محطة (بي إف إم) الإخبارية عن سالومون قوله إن الحالة الجديدة الأولى هي لسيدة صينية، عادت من بلادها في السابع من فبراير الجاري، ونُقلت إلى أحد مستشفيات العاصمة باريس.

وأضاف بأن الحالة الثانية تعود لرجل فرنسي عائد من إقليم (لومبارديا) الإيطالي. مؤكدًا أن كلا المريضين بحالة جيدة. وبذلك يرتفع إجمالي عدد الإصابات المسجلة بالفيروس في فرنسا إلى 14 حالة، توفيت إحداها، فيما عولج 11 مصابًا.