"الحذر واجب".. كتاب: من اليوم كل مواطن مسؤول عن سلامته

مع تخفيف المملكة إجراءات مواجهة كورونا

مع تخفيف المملكة إجراءات مواجهة فيروس كورونا المستجد اعتباراً من اليوم الخميس، يؤكد كتاب صحفيون أن الدولة تنقل المسؤولية من الحكومة إلى الشعب ويصبح كل فرد مسؤول عن الحفاظ على نفسه وحماية أفراد أسرته، خلال تواجدهم خارج المنزل، وحتى يعود الجميع بسلام وأمان.

هلا بالخميس

وفي مقاله "هلا بالخميس" بصحيفة "الرياض"، يقول الكاتب الصحفي د.سعود المصيبيح : "قال معالي وزير الصحة د. توفيق الربيعة: "إن سياسة التوسع في الفحوصات والوصول المبكر للمصابين في المجتمع، أديا مع عوامل أخرى إلى الانتقال من مرحلة لأخرى وفق تقييم صحي دقيق، يمنحنا السرعة في تعديل المنهج ومراجعة المسار متى ما دعت الحاجة بحيث نبدأ تدريجياً من يوم الخميس، ونتوسع لحين العودة إلى الأوضاع الطبيعية بمفهومها الجديد القائم على التباعد الاجتماعي".

حتى لا نعود إلى الحظر

ويعلق "المصيبيح" قائلاً: "هذا يعني أن تنتقل المسؤولية من الحكومة إلى الشعب ومن المجتمع إلى الفرد، وهذا ما تم توضيحه في بيان وزارة الداخلية التفصيلي في إجراءات العودة لكي نستشرف الوعي ونتكاتف ضد هذا الفيروس .. إذاً نحن أمام خميس مختلف يحدد وعينا والتزامنا بكل التعليمات وعدم الانجراف بكسر التباعد الاجتماعي حتى - لا سمح الله - لا تضطر الدولة إلى العودة للمربع الأول".

ستة مقترحات

ويطرح "المصيبيح" ستة مقترحات لكل مواطن من أجل هذه المرحلة، ويقول: "بحمد الله فالعزل المنزلي أعطانا دروساً كثيرة، وأهمها قدرتنا على التكيف والتعلم وممارسة الكثير من السلوكيات المفيدة بحيث نستمر على المفيد منها لننتقل لمرحلة جديدة من الجدية والانضباط والعمل. ولعلي هنا أطرح عدة مقترحات - بإذن الله - للأسرة والمجتمع، لنبدأها مع هذا الخميس وهي على النحو التالي:

أولاً: الادخار وضبط المصروفات والإقلال من شراء الكماليات وعدم رمي أي ممتلكات لنا ما دمنا قادرين على صيانتها وتعويد الأطفال على شراء علب التوفير لخلق ثقافة الادخار عندهم خصوصاً أننا مقبلون على وضع اقتصادي شديد يمر به العالم أجمع.

ثانياً: اتخاذ القرارات المؤجلة لأمور لا فائدة منها علينا، وتحملنا أضراراً نفسية نحن في غنى عنها، فقد عشنا في ظروف صعبة تعرضت حياتنا للخطر، والإنسان لا يعيش إلا مرة واحدة، فاتخذ قرارك واكسب راحة بالك.

ثالثاً: نظم وقتك ونم مبكراً وخذ ساعات كافية من النوم واستيقظ مبكراً وخطط واعمل بجد وصبر ومثابرة وسيحقق الله أهدافك.

رابعاً: تقيد بالاحترازات الصحية من نظافة وتعقيم وأكل صحي وتباعد اجتماعي، واحرص على لبس الكمامة اللازمة لتغطية الأنف والفم حتى تحافظ على نفسك ومن تحب من خطر الفيروس.

خامساً: الرياضة ثم الرياضة ثم الرياضة.

وسادساً: التسامح وراحة البال والقراءة والاستمتاع بمباهج الحياة الترفيهية مع الأسرة والأصدقاء وأماكن التجمعات المريحة".

إنها مسؤولية المواطن

وفي مقاله "مناورة بين الشعب والفايروس" بصحيفة "عكاظ"، يحذر الكاتب الصحفي عبده خال أن الفيروس لا يزال موجودًا وأن تخفيف الإجراءات لا يعني عودة الحياة الطبيعية، بل تدريب تمهيدي، ويقول: "اليوم انطلاق التدريب على التخفف من المنع الكامل، وعلينا جميعاً التنبه أن الدولة نقلت إلينا المسؤولية في المحافظة على أنفسنا، وهذا يستوجب استحضار أن الخطر لايزال جاثماً أو لا يزال كما هو عليه، ويجب أن لا نتخيل أن السيد -كورونا- مضى لحال سبيله، فهو لايزال يحصد آلاف الأشخاص في العالم -كإصابة- ولا يزال مسترخياً في كل مكان، حتى أن بعض الأطباء العالميين يحذرون أن ثمة موجة ثانية لهذا الفايروس ستكون أكثر فتكاً، ومن أجل هذا علينا لجم مخيلاتنا كي لا تبتعد كثيراً وتقر بأننا عدنا لحياتنا الطبيعية، فهذا لم يحن أوانه، ومن الواجبات التي نتقلدها مرحلياً أخذ الحيطة كما تم بثها عشرات المرات".

مناورة تدريبية

ويضيف "خال": "نحمد الله أننا نتجاوز هذه الموجة بأقل الخسائر في الأرواح، وهذا يعود إلى مقدرة الدولة في إدارة الأزمة من خلال جميع وزاراتها -وفي مقدمتها الصحة- وكان الشعب مشاركاً في هذا الإنجاز باتباعه كل ما يطلب منه.. وإذا كنا مشاركين منذ البدء في حماية بلادنا من اجتياح كان بإمكانه تدمير المنظومة الصحية، فالدول الأوروبية انهارت منظوماتها بسبب تفشي الفايروس في أعداد كبيرة كونها لم تتخذ الاحتياطات المبكرة، وأهمل الناس التحذيرات المتأخرة، لذلك لم تستطع المنظومة الصحية استيعاب كل تلك الأعداد المصابة .. وإلى أن تعود الحياة إلى طبيعتها نحن في مناورة تدريبية مع الفايروس".

مرحلة جديدة للوعي والمسؤولية

وفي مقاله "اليوم.. مرحلة جديدة للوعي والمسؤولية" بصحيفة "الرياض"، يقول الكاتب الصحفي عبدالمجيد النهدي: "اليوم الخميس 28 مايو.. ننتقل لمرحلة جديدة بإذن الله في التعامل مع جائحة كورونا وفق تقييم صحي دقيق يمنحنا السرعة في تعديل المنهج ومراجعة المسار متى ما دعت الحاجة .. لأنه أصبح من الضروري تهيئة الجميع لممارسة حياتهم الطبيعية أو حتى شبه الطبيعية في ظل وجود الفيروس، حيث التعايش مع الواقع أفضل من الحجر طويل الأمد، خاصة مع فرص احتواء الوباء وانخفاض متوسط العدوى الثانوية لانتشار الفيروس، وصولاً لزوال الأزمة بإذن الله".

تعلمنا من فترة منع التجول

ويركز "النهدي" على ما تعلمه المواطن من تجربة الحظر، ويقول: "بالرغم من تجربة منع التجول والحجر قاسية بعض الشيء، لكنها مفيدة بالتأكيد، فقد علمتنا الالتزام والانضباط وكيفية التعايش مع تجارب جديدة طارئة وأسست لإعادة ترتيب أولوياتنا ولمزيد من التقارب الأسري، كما علمتنا التخلص من الكثير من الأشياء غير الضرورية .. وعكست الأزمة تلاحماً بين القيادة والشعب كان أنموذجًا فريداً لفت أنظار العالم، كما كان حرص قيادتنا على سلامة كل من يعيش على أرض المملكة مثالاً لحكومات العالم".

يمنح الأمل للمواطن

وفي مقاله "استعادة حياتنا الطبيعية!" بصحيفة "عكاظ"، يرى الكاتب الصحفي خالد السليمان أن تخفيف القيود يمنح الأمل للمواطنين، ويقول: "جاء إعلان تخفيف قيود منع التجول وتحديد مواعيد فتح الأنشطة التجارية واستعادة حركة السفر والطيران الداخلي وعودة الحياة الطبيعية في وقتها المناسب لتبث الأمل في النفوس باستعادة الناس لحياتهم والاقتصاد لحيويته، والتحرر من الضغوط النفسية والاقتصادية التي كانت قد ألقت بظلالها الثقيلة على المجتمع!

خطر الإصابة قائم

وفي لغة تحذير يؤكد "السليمان": أن "هذا لا يعني أن خطر الإصابة بعدوى فايروس كورونا (كوفيد-19 ) قد انحسر.. لذلك من المهم أن يعي الناس أن المسألة تتعلق بتحقيق توازن بين العمل على مواجهة الوباء والحاجة لاستعادة دوران عجلة الحياة، وأن يدركوا أن المسؤولية التي تقع على عاتقهم باتت أكبر لاتخاذ الاحترازات عند مخالطة الآخرين في الأماكن العامة والزملاء في العمل والأقارب في المنازل".

الوعي خط الدفاع الأول

ويضيف الكاتب: "عادات السلام دون مصافحة وقبلات يجب أن تستمر، وغسل اليدين أو تعقيمهما عند لمس الأسطح والأشياء في الأسواق والمقاهي والمطاعم قبل لمس الوجه يجب أن يبقى، كما أن تباعد المصلين في المساجد مهم، والتقارب ورص الصفوف مؤجل حتى زوال الغمة بشكل نهائي وآمن!

باختصار.. الوعي المجتمعي هو خط الدفاع الأول عن سلامة المجتمع في مواجهة خطر عدوى الفايروس، والسلاح الأهم في مكافحة تفشيه!".