ضبط 285 مخالفة في حملة على الشاحنات والمعدات بالرياض

شملت 555 شاحنة وتم تطبيق العقوبات الرادعة بحق المخالفين

نفذت أمانة منطقة الرياض بتوجيه من أمير المنطقة، وبمشاركة الهيئة العامة للنقل والجهات الأمنية، حملة لضبط مخالفات الشاحنات والمعدات في مواقع متفرقة داخل المدينة، شملت حتى الآن 555 شاحنة.

وقالت الأمانة: تم رصد 285 مخالفة، وتم تطبيق العقوبات الرادعة بحق المخالفين، وشددت على أن الحملات مازالت مستمرة.