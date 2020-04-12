جامعة المجمعة تطلق مبادرة "تمويل أبحاث كورونا" .. التقديم إلكتروني

لإبراز جهود المملكة والمساهمة في تشخيص المرض والحد من آثاره

تزامناً مع أزمة جائحة كورونا أطلقت جامعة المجمعة ممثلة بعمادة البحث العلمي مبادرة جامعة المجمعة لتمويل أبحاث فيروس كورونا المستجد، وذلك من خلال توجيه القدرات والكفاءات البحثية داخل الجامعة للمساهمة في إيجاد حلول علمية وطبية ومخرجات تسهم في الوقاية منه وعلاجه والحد من انتشاره بإذن الله، واستشراف الآثار الاقتصادية والاجتماعية الناتجة عن انتشار هذا الفيروس.



وتستهدف المبادرة تطوير طرق سريعة ومبتكرة للتشخيص للحد من انتشاره، وتطوير خيارات علاجية بالتعاون مع وزارة الصحة، وإجراء تحالفات بحثية استراتيجية للعمل على تطوير لقاحات خاصة بالفيروس، ودراسة الأثر الاقتصادي والاجتماعي الناتج عن الجائحة على سكان المملكة، وإبراز جهود المملكة العربية السعودية في مواجهة هذه الجائحة.



وأكدت إدارة الجامعة أنه يمكن لمنسوبي الجامعة من أعضاء هيئة التدريس والباحثين التقديم على هذه المبادرة عبر الموقع الإلكتروني لنظام إدارة المشاريع البحثية.