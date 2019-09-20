الجوف تكتسي بالأخضر احتفالاً بمناسبة اليوم الوطني "89"

أمين المنطقة يدعو المواطنين والمقيمين لحضور الفعاليات

أكملت أمانة منطقة الجوف والبلديات التابعة استعداداتها للاحتفاء بذكرى اليوم الوطني الـ"89" من خلال تركيب وتوزيع ما يقارب ١٢٠٠لوحة مضيئة وبنرات معبرة عن اليوم الوطني تحمل عبارات الاعتزاز والتغني بالوطن في الطرقات والميادين بمنطقة الجوف.

وتم توزيع 2500 صورة للملك عبدالعزيز ولخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين، وأكثر من ستة آلاف علم مختلفة المقاسات ووضعها بالطرق الرئيسة والشوارع والميادين العامة والجسور.

وأوضح أمين منطقة الجوف رئيس اللجنة التنفيذية لاحتفالات اليوم الوطني المهندس عاطف الشرعان، أن الأمانة والبلديات التابعة، وبتوجيه من الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف، ومتابعة وزير الشؤون البلدية والقروية الدكتور ماجد القصبي؛ باشرت في وقت مبكر بالتجهيز لهذه المناسبة عبر تشكيل فريق عمل للإشراف ومتابعة تجهيزات اليوم الوطني بكافة الاتجاهات.

وأكد على جميع البلديات التابعة ضرورة تكثيف الجهود والعمل بروح الفريق الواحد للاحتفال باليوم الوطني, وإبراز هذه المناسبة الوطنية بالشكل الذي يليق بها وتمكينهم من الاحتفاء وإبراز مشاعر الفرح والسرور بهذه المناسبة الغالية لهذا الوطن الغالي المعطاء .

ودعا "الشرعان" المواطنين والمقيمين إلى الحضور والاستمتاع بالاحتفالات التي جهزتها الأمانة والبلديات في 12 موقعًا بالمدن والمحافظات والمراكز وتحتوي على القصائد الشعرية والأوبريت والعرضة السعودية وفعاليات منوعه وفرق ترفيهية بالإضافة للألعاب النارية.