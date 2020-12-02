محافظ شقراء يستقبل مدير إدارة مكافحة المخدرات بالمحافظة

بعد مباشرته عمله

استقبل محافظ شقراء عادل بن عبدالله البواردي، في مكتبه اليوم الأربعاء، مدير إدارة مكافحة المخدرات بمحافظة شقراء العقيد عبدالله بن سعد العصيمي، بعد مباشرته عمله مديراً لإدارة المخدرات بالمحافظة.


ورحب "البواردي" بالعقيد "العصيمي"، وتمنى له التوفيق في عمله الجديد، حضر الاستقبال مدير الإدارة السابق الرائد ناصر بن غازي الدعجاني.

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02 ديسمبر 2020 - 17 ربيع الآخر 1442 08:12 PM

بعد مباشرته عمله

محافظ شقراء يستقبل مدير إدارة مكافحة المخدرات بالمحافظة

صحيفة سبق الإلكترونية

شقراء

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استقبل محافظ شقراء عادل بن عبدالله البواردي، في مكتبه اليوم الأربعاء، مدير إدارة مكافحة المخدرات بمحافظة شقراء العقيد عبدالله بن سعد العصيمي، بعد مباشرته عمله مديراً لإدارة المخدرات بالمحافظة.


ورحب "البواردي" بالعقيد "العصيمي"، وتمنى له التوفيق في عمله الجديد، حضر الاستقبال مدير الإدارة السابق الرائد ناصر بن غازي الدعجاني.

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