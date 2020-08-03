خلال 48 ساعة .. ٩١٤١٥ أضحية استقبلتها مسالخ الرياض

الأمانة: المتنقلة والثابتة وبإشراف مراقبين صحيين وبيطريين

استقبلت مسالخ مدينة الرياض ٩١٤١٥ أضحية خلال 48 ساعة.

وقالت الأمانة عبر حسابها في تويتر: بإشراف مراقبين صحيين وأطباء بيطريين.. ٩١٤١٥ أضحية استقبلتها مسالخ #أمانة_منطقة_الرياض المتنقلة والثابتة خلال الـ ٤٨ ساعة الماضية.

أمانة الرياض الرياض

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03 أغسطس 2020 - 13 ذو الحجة 1441 08:33 AM

الأمانة: المتنقلة والثابتة وبإشراف مراقبين صحيين وبيطريين

خلال 48 ساعة .. ٩١٤١٥ أضحية استقبلتها مسالخ الرياض

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

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استقبلت مسالخ مدينة الرياض ٩١٤١٥ أضحية خلال 48 ساعة.

وقالت الأمانة عبر حسابها في تويتر: بإشراف مراقبين صحيين وأطباء بيطريين.. ٩١٤١٥ أضحية استقبلتها مسالخ #أمانة_منطقة_الرياض المتنقلة والثابتة خلال الـ ٤٨ ساعة الماضية.

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