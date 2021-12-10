"الأرصاد": انخفاضٌ في درجات الحرارة على شرق المملكة ووسطها وغيومٌ بمعظم المناطق

تكوُّن الضباب على المنطقة الشرقية

توقّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، انخفاضاً في درجات الحرارة على شرق المملكة ووسطها، وسماءً صحوة إلى غائمة جزئياً على معظم المناطق، في حين يُتوقع تكوُّن الضباب خلال ساعات الصباح الباكر على المنطقة الشرقية.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية شرقية إلى شمالية غربية على الجزأين الشمالي والأوسط بسرعة 20 - 40 كم/ساعة، وجنوبية شرقية إلى جنوبية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 20 - 40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية بسرعة 10 - 30 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر، وحالة البحر خفيف الموج.