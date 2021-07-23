اليوم الجمعة.. تونس تسجل 4829 إصابة جديدة بكورونا و52 حالة وفاة

أعلنت وزارة الصحة التونسية عن تسجيل 4829 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و139 حالة وفاة، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضحت الوزارة في بيان اليوم، أن إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا في البلاد قد بلغ 560 ألفا و826 إصابة، فيما بلغ إجمالي حالات الوفيات 18 ألفاً و52 حالة وفاة.