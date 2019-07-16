"قزاز": وضع خطة لتفويج حجاج مؤسسات الطوافة لإتمام طواف القدوم بسهولة ويسر

مؤسسة مطوفي تركيا تنظم اللقاء السنوي لمشروع التطويف المركزي

نظمت مؤسسة مطوفي حجاج تركيا ومسلمي أوروبا وأمريكا وأستراليا، اللقاء السنوي مع مدير مشروع التطويف المركزي بالهيئة التنسيقية لمؤسسات أرباب الطوائف، الدكتور عثمان بن بكر قزاز، في قاعة السيد جعفر جمل الليل بالمؤسسة.

وأكد مدير مشروع التطويف المركزي بالهيئة التنسيقية لمؤسسات أرباب الطوائف، الدكتور عثمان بن بكر قزاز، أن حكومة المملكة عملت منذ أن شرفها الله تعالى بخدمة الحرمين الشريفين، على أن تجند أجهزة الدولة بكل طاقاتها لخدمة ضيوف الرحمن، وتيسير قضاء المناسك لحجاج بيت الله الحرام.

وأشار إلى أن برنامج التطويف المركزي يأتي انطلاقًا من حرص الهيئة التنسيقية لمؤسسات أرباب الطوائف على تقديم تلك الخدمة على أعلى المستويات من الجودة التي تؤدي إلى تحقيق مقاصد الحج والعمرة، والارتقاء بالخدمات المقدمة لضيوف الرحمن وفق رؤية المملكة 2030، من خلال إتاحة الفرصة لأكبر عددٍ من المسلمين لأداء الحج والعمرة والزيارة وتيسير وصولهم للحرمين.

وبيّن أن المؤسسة وضعت الخطط والآليات اللازمة للعمل متضمنة توفير الكوادر البشرية المدربة، بالإضافة إلى الإمكانات الفنية والتقنية، ووضعت خطة تفويج حجاج مؤسسات الطوافة لإتمام طواف القدوم بسهولة ويسر، وذلك سعيًا منها لتسهيل كل السبل لراحة وسلامة الحجاج أثناء تأديتهم لهذا النسك.

وأوضح أن البرنامج يهدف إلى تنفيذ خطة أعمال تم إعدادها بالتنسيق والتعاون مع مكاتب الخدمة الميدانية بالمؤسسات الأهلية لمطوفي حجاج جنوب شرق آسيا، الدول العربية، وإفريقيا غير العربية، وتركيا ومسلمي أوروبا وأمريكا وأستراليا، وإرشاد وتوجيه حجاج المؤسسات إلى الطريقة الشرعية الصحيحة لأداء شعيرة طواف القدوم، وتفويج حجاج كل المؤسسات المشاركة في البرنامج للمسجد الحرام وفقًا لآلية منظمة تضمن سلامتهم وأداء نسكهم بكل يسر وسهولة.

وأضاف: "الخطة مبنية على إنشاء خمسة مراكز بشرية موزعة على أبواب المسجد الحرام بعد التنسيق مع الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام وهي أبواب الملك عبد العزيز، والملك فهد، والملك عبدالله، والسلام، والعمرة، وقيام مكاتب الخدمة الميدانية بالتواصل مع إدارة البرنامج بوقت كافٍ لطلب الاستفادة من خدمة برنامج التطويف المركزي وفق أرقام تواصل تم تزويد مكاتب الخدمة الميدانية بها، بالإضافة إلى تحديد مواعيد منع التفويج للمسجد الحرام حسب تعليمات الجهات الأمنية ومنها عدم إرسال الحجاج إلى الحرم المكي لأداء الطواف قبل وبعد الصلاة بساعة، وتوعية الحجاج وإرشادهم قبل البدء في إرسالهم للمسجد الحرام".

وكان المشروع عقد أربعة لقاءات تعريفية بالبرنامج مع رؤساء مكاتب الخدمة الميدانية بمؤسسات الطوافة، وشرح طريقة الاستفادة من برنامج التطويف المركزي بالهيئة، وتوعية الحجاج، وتأكيد أهمية الاستفادة من البرنامج والالتزام بمواعيده، كما سيعمل على تزويد رؤساء مكاتب الخدمة الميدانية بإحصاءات يومية عن عدد الحجاج الذين تم تطويفهم في كل مرحلة، وآلية التواصل مع إدارة البرنامج لطلب الاستفادة من الخدمة.

حضر اللقاء مستشار المؤسسة المطوف أسامة زواوي، وحاتم عسيري، والمشرف على التطويف المركزي بالمؤسسة، ورؤساء مكاتب الخدمة الميدانية.



