القبض على عصابة الـ 13 باكستانياً سارقي أغنام القصيم

أقرّوا باستيلائهم على 400 رأس وجرى اتخاذ الإجراءات بحقهم

ألقت شرطة منطقة القصيم القبض على تشكيل عصابي مكوّن من 13 مقيماً من الجنسية الباكستانية, تورّطوا في ارتكاب جرائم سرقة الأغنام بالمنطقة.

وتفصيلاً: صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة القصيم الرائد بدر السحيباني؛ بأن نتائج المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال وإجراءات البحث والتحرّي والاستدلال عن المتورطين فيها أسفرت -بفضل الله تعالى- عن الإطاحة بتشكيلٍ عصابي مكوّن من 13 مقيماً من الجنسية الباكستانية, تراوحت أعمارهم بين العقدين الثالث والرابع، وذلك بعد توافر الدلائل على تورّطهم في ارتكاب جرائم سرقة الأغنام بالمنطقة.

وبيّن الرائد السحيباني؛ أن أفراد التشكيل أقرّوا باستيلائهم على ما يقارب 400 رأس من الأغنام، وجرى اتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم.