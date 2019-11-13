"مفقود الرائد".. أسرة "القحطاني" تناشد البحث عنه

يعاني من مرض "انفصام الشخصية" وتغيّب منذ الثلاثاء

ناشدت أسرة أحمد بن صالح القحطاني، البحث عن ابنها المفقود في حي الرائد بالرياض، والذي فُقد منذ الثلاثاء الماضي في محيط أسواق التميمي الملاصقة لجامعة الملك سعود.

وذكرت الأسرة أن "القحطاني" يعاني من مرض "انفصام الشخصية"، وكان يرتدي لحظة تغيُّبه ثوبًا أبيضَ و"جاكيت" بُنّيّ اللون.

وتلقّت شرطة محافظة الدرعية بلاغًا بفقده، وتكثّف الجهات الأمنية والمواطنون البحث عنه، فيما ناشدت أسرته من يعثر عليه أو يشتبه به؛ الاتصال بالجوال: 0560018899.

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13 نوفمبر 2019 - 16 ربيع الأول 1441 05:31 PM

يعاني من مرض "انفصام الشخصية" وتغيّب منذ الثلاثاء

"مفقود الرائد".. أسرة "القحطاني" تناشد البحث عنه

عيسى الحربي

الرياض

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ناشدت أسرة أحمد بن صالح القحطاني، البحث عن ابنها المفقود في حي الرائد بالرياض، والذي فُقد منذ الثلاثاء الماضي في محيط أسواق التميمي الملاصقة لجامعة الملك سعود.

وذكرت الأسرة أن "القحطاني" يعاني من مرض "انفصام الشخصية"، وكان يرتدي لحظة تغيُّبه ثوبًا أبيضَ و"جاكيت" بُنّيّ اللون.

وتلقّت شرطة محافظة الدرعية بلاغًا بفقده، وتكثّف الجهات الأمنية والمواطنون البحث عنه، فيما ناشدت أسرته من يعثر عليه أو يشتبه به؛ الاتصال بالجوال: 0560018899.

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