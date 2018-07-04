"شباب الليث" بين حرقة الفرقى وشغف "لقاء الخميس".. "البركاتي" ضيفاً

يقام لأول مرة في المحافظة برعاية "سبق"

يمتزج "لقاء الخميس" الذي يعقد لأول مرة في محافظة الليث، مساء غد الخميس، على مسرح مجمع الأنشطة الطلابية، بحرقة الفرقى وشغف اللقاء، حيث يحل المستشار التعليمي بالإدارة العامة للتعليم بجدة، المدير السابق لتعليم الليث مرعي بن محمد البركاتي ضيفاً بين أهله وشباب محافظته، متحدثاً عن سنوات عمله ومسيرة حياته التعليمية بالأخص، التي قضى معظمها في كنف تعليم المحافظة، وذلك برعاية صحفية من "سبق".

وكانت محافظة الليث ودعت قبل عدة أيام مدير تعليمها " مرعي البركاتي " بعد أن أصدر وزير التعليم قراراً بتكليفه مستشاراً تعليمياً في إدارة التعليم بمحافظة جدة.

وتولى "البركاتي" زمام الإدارة التعليمية بالليث لعدة سنوات، تخللها انتقاله للعمل مستشاراً تربوياً بتعليم منطقة مكة المكرمة، سبقها خدم أكثر من عشرين عاماً معلماً، ثم مديراً ومشرفاً تربوياً.

ويعد انعقاد "لقاء الخميس" المرتقب غداً على مسرح مجمع الأنشطة الطلابية عند الساعة الثامنة والنصف مساءً، الأول على مستوى محافظة الليث منذ تأسيسه وانتشاره على مدى سبع سنوات، في أكثر من 20 مدينة داخل وخارج المملكة العربية السعودية.