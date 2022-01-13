"أوبر" تصدم "أبل" بقرار مفاجئ يوقف دعم واحد من أهم أجهزتها الذكية

أصدرت خدمة النقل التشاركي الشهيرة "أوبر"، قرارًا وُصف بالصادم، ضد شركة "أبل" الأمريكية، يوقف دعم واحد من أهم أجهزتها على تلك الخدمات.

وقالت "أوبر" بحسب ما أورده موقع "تايمز نيوز ناو" أنها ستوقف دعم عمل تطبيقها على ساعات "أبل ووتش"، ولن يكون المستخدمون قادرين على الحصول على تنبيهات السيارات التي طلبوها على الساعات.

ورغم ذلك لم تُزِل بعدُ "أوبر" تطبيقَ "أوبر أبل ووتش" من متجر "آب ستور"، ولا يزال متواجدًا؛ لكنها ستتوقف عن تقديم أي دعم له في الفترة المقبلة.

ونصحت "أوبر" باستخدام تطبيقها على هواتف "آيفون" أو حواسيب "آيباد" لطلب سيارات جديدة، بدلًا من ساعات "أبل ووتش".

وأرجعت تقارير صحفية قرار "أوبر"، إلى ضعف شعبية التطبيق الذي تم إطلاقه عام 2015، وقصوره من ناحية وظائف عديدة؛ حيث لا يمكن من خلاله الاتصال بالسائق، أو تطبيق مزايا "تقسيم الأجرة" أو الدفع بواسطة بطاقات الائتمان، وما إلى ذلك من وظائف.