"العقاري" يوفر 30 خدمة إلكترونية خلال إجازة عيد الأضحى

دون التقيد بالزمان والمكان أو الاستعانة بالموظفين في الفروع

يواصل صندوق التنمية العقارية، تقديم خدماته الإلكترونية للمواطنين خلال إجازة عيد الأضحى المبارك؛ حرصًا على تقديم أعلى مستوى من الخدمات للمواطنين، لإنجاز إجراءات تمويلهم بكل يُسر وسهولة.

وقال المتحدث الرسمي باسم الصندوق حمود العصيمي: خلال إجازة عيد الأضحى، يستطيع المواطن الاستفادةَ من أكثر من 30 خدمة إلكترونية عبر موقع الصندوق الإلكتروني على الرابط التالي https://portal.redf.gov.sa/ar/Pages/default.aspx.

وأضاف: أي مستفيد يستطيع إنجاز جميع إجراءات تمويله العقاري المدعوم إلكترونيًّا دون التقيد بالزمان والمكان، أو الاستعانة بالموظفين في الفروع.

وأردف: من بين الخدمات المتاحة عبر الموقع الإلكتروني للصندوق: (المستشار العقاري، الاستعلام الشامل، خدمات التمويل المدعوم، طلب دعم على تمويل عقاري قائم، اعرف دورك، عجلها، تحديث البيانات الشخصية، طلب صرف دفعة).

وتابع: بإمكان رجال الأمن البواسل الاستفادةُ من مبادرة القروض السكنية العسكريين في الخدمة والمتاحة إلكترونيًّا عبر موقع الصندوق.

وقال "العصيمي": من الخدمات الأخرى التي يوفرها الصندوق: (إصدارَ الفواتير والسداد، إخلاء طرف، حجز المواعيد، الحصول على صورة الصك، تحديث البيانات الشخصية، تحديث الآيبان، تحديث بيانات المقترض، الاستعلام عن الطلب إعفاء متوفى، الكفالة، وخطابات التعريف، طلب دعم على تمويل عقاري قائم).

يُذكر أن الصندوق العقاري حصل مؤخرًا على الترتيب الثالث ضمن أفضل 14 جهة حكومية في قطاع الخدمات والتنمية، ضمن مؤشر "يسر"، محققًا تقدمًا كبيرًا في الخدمات الإلكترونية، التي يقدّمها ليأتي ضمن فئة النطاق الأخضر في مؤشر مستوى النضج للخدمات الحكومية عالية التأثير الذي أطلقه برنامج التعاملات الإلكترونية الحكومية "يسر" للربع الأول للعام 2019م؛ مما انعكس إيجابيًّا على مدى التقدم الذي حققه في مجال الخدمات الإلكترونية، والتي بدورها أسهمت في رفع جودة وتحسين كفاءة العمل، وتمكين المستفيد من إنهاء إجراءات الحصول على السكن الملائم بكل يسر وسهولة.