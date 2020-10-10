دعوة لمستفيدي الضمان الاجتماعي إلى تحديث بياناتهم قبل 20 نوفمبر

"الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية": لضمان استمرار صرف المعاش

دعت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية جميع مستفيدي الضمان الاجتماعي إلى تحديث بياناتهم وبيانات أسرهم عبر موقع الوزارة الإلكتروني.

وأشارت الوزارة إلى ضرورة إنجاز هذه الخطوة قبل تاريخ 20 نوفمبر، وذلك لضمان استمرار صرف المعاش الضماني.