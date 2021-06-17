برنامج الابتعاث السعودي لتطوير مواهب كرة القدم يختتم الموسم الرياضي

11 لاعبًا يخوضون تجارب في 5 أندية أوروبية وأمريكية

اختتم برنامج الابتعاث السعودي لتطوير مواهب كرة القدم معسكره المقام في مدينة سالو الإسبانية بعد أن منح الجهاز الفني اللاعبين الإجازة السنوية بعد انتهاء الموسم الرياضي، على أن يعاود البرنامج تدريباته مطلع الموسم الجديد بعد إجراء عدد من تجارب الأداء.

فيما يخوض 11 لاعبًا من لاعبي البرنامج تجارب أداء في ثلاثة أندية أوروبية: "ليجيا البولندي، وإنتر إسكالديس الأندوري، وبيرشكوت البلجيكي"، إضافة إلى ناديين أمريكيين "كوينز بورو وإل إيه أف سي".

وكان البرنامج قد خاض تجربة تنافسية من خلال إقامته لبطولة كأس الأبطال في نسختين؛ الأولى أوروبية، والثانية سعودية في مدينة الدمام، إضافة لعدد من المباريات الودية والمحاضرات التثقيفية في مختلف الجوانب.

من جهته ثمن مدير البرنامج هشام طاشكندي لوزير الرياضة دعمه واهتمامه بالبرنامج، كما قدم شكره للاتحادين السعودي والإسباني لكرة القدم على التعاون المستمر في كل ما يتعلق بالبرنامج خلال الموسم الرياضي، مؤكداً أن هناك عددًا من تجارب الأداء سيجريها الجهاز الفني في عدد من مناطق المملكة لاختيار أفضل المواهب قبل بداية الموسم الجديد.