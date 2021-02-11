أفغانستان .. 5 قتلى في هجوم على قافلة للأمم المتحدة

"طالبان" نفت مسؤوليتها عن الاعتداء

أعلنت الأمم المتحدة ومسؤولون، أن مسلحين مجهولين هاجموا قافلة للأمم المتحدة في ضواحي العاصمة الأفغانية، اليوم (الخميس)؛ مما أسفر عن مقتل خمسة من أفراد قوات الأمن الأفغانية كانوا يرافقون مركبات الوكالة الدولية.

وبيّن مسؤول في وزارة الداخلية الأفغانية، أن الهجوم وقع بالقرب من كابول، وأنهم يعتقدون أن مقاتلي طالبان يقفون وراءه، وفقًا لـ"رويترز".

ومن ناحية أخرى، نفى متحدث باسم "طالبان" أي علاقة لهم بالهجوم.

وكانت الهجمات على القوات الدولية واللاعبين الأجانب نادرة، منذ أن وقعت "طالبان" اتفاق انسحاب القوات مع واشنطن قبل عام تقريبًا.