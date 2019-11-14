CNN تُفرد تقريرًا مصورًا يتغزل في شاطئ بالسعودية: سيأسرك

"شرم حواز" جمال آخاذ بتعدد وتدرّج ألوانه.. ما سر سفينة الـ80 عاماً؟

أفردت شبكة CNN الأمريكية، تقريرًا مصورًا نشرته الخميس على موقعها، يتغزل بأحد شواطئ الوجه قائلة: لطالما تميّزت محافظة الوجه بتعدد شواطئها الخلابة، وتحديداً شاطئ شرم حواز، الذي يقع في الجانب الشمالي للمحافظة؛ فهو شاطئ جذاب بطبيعته، وساحر بتعدد ألوانه التي تُبرز تدرجات الأزرق.. لن يمكنك إزاحة نظرك بسهولة؛ فجماله سيأسرك حتماً من الوهلة الأولى، خاصة في وقت العصر أو ما قبل غروب الشمس.

ولفت تعدد ألوان الشاطئ، انتباه المصور محمد الشريف، الذي قال في حديثه مع موقع CNN الأمريكي: "أبحث عن الجمال في المحافظة، حتى أسلط عليه الضوء عبر وسائل التواصل الاجتماعي".

وتابع "الشريف": إذا زرت شاطئ شرم حواز، لن تستمتع بجماله فقط؛ بل أيضًا بأحد أبرز معالم المنطقة. وعلى جانب الشاطئ، ستجد حطام سفينة قديمة عمرها حوالى 80 عاماً، كانت تُستخدم لجلب البضائع من مصر والسودان.

ولفت إلى أن السفينة، وهي تعود لأحد تجار المحافظة المعروفين، قد رست على الشاطئ؛ بهدف إصلاحها. ولكن لم تكتمل صيانتها في ذلك الوقت؛ حتى أصبحت مَعلماً من معالم محافظة الوجه.

وغالباً ما يزور هذا الشاطئ الساحر هواة الغوص والصيد؛ إذ وصفه "الشريف" بكونه بركة سباحة طبيعية تدخلها الأمواج من جهة واحدة، عبر ممر ضيق.

وكان "الشريف" قد وقع في حب وعشق كاميراته عام 2000، واستخدمها كوسيلة لعكس جمال طبيعة بلاده وتوثيق أبرز أماكنها التراثية والقديمة؛ حتى باتت الكاميرا جزءًا من حياته الشخصية والمهنية.

يشار إلى أن "الشريف" قد حصل على المركز الثالث في "مسابقة ألوان السعودية 2018"، التي تشرف عليها الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، كما حاز جوائز عديدة في مسابقات المنطقة، بالإضافة إلى المشاركة بمعارض مختلفة.