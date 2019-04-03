آل الشيخ يبحث الخطط التطويرية مع وزير التعليم والتدريب اليمني

ناقشا تعزيز التعاون والتنسيق بين الجانبين في مجال التعليم الفني والمهني

التقى وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ؛ وزير التعليم الفني والتدريب المهني اليمني الدكتور عبدالرزاق الأشول؛ وبحث معه تعزيز التعاون والتنسيق بين الجانبين في مجال التعليم الفني والمهني.

وتم خلال اللقاء تبادل الحديث حول التعليم بشقيه العام والجامعي، والبرامج المقدمة في كلا البلدين، وسبل الإفادة من الخطط والبرامج التطويرية التي تنفّذها مؤسسات التعليم في البلدين.