المسند عن "الكتلة الباردة": زيارة قد تطول

رياح جنوبية نشطة قد تعكر صفاء الجو نهاراً

قال أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا في جامعة القصيم، ومؤسِّس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية، الدكتور عبدالله المسند؛ إن حالة استقرار عام تسود أجواء المملكة والكتلة الباردة التي تؤثر في المملكة قد تطول.

وقال عبر حسابه في "تويتر" الثلاثاء: بوجه عام الاستقرار الجوي العام سيد الموقف لهذا اليوم، ويبدو أن زيارة الكتلة الهوائية الباردة الحالية للسعودية قد تطول.

وأضاف: متوقع رياح جنوبية نشطة قد تعكر صفاء الجو نهاراً على أجزاءٍ من الوسط والشمال.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، قد توقعت في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم -بمشيئة الله تعالى- أن تنشط الرياح الجنوبية للأتربة والغبار التي تحدُّ من مدى الرؤية الأفقية على مناطق: تبوك، الجوف، حائل، الحدود الشمالية، المدينة المنوّرة، والأجزاء الغربية من منطقة الرياض، كذلك على الأجزاء الشرقية من المرتفعات الجنوبية الغربية والغربية، في حين تكون السماء غائمة جزئياً إلى غائمة على المرتفعات الجنوبية الغربية، كذلك على أجزاءٍ من مناطق: تبوك، الجوف، والحدود الشمالية؛ قد تهطل منها أمطارٌ متفرقة.