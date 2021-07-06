إغلاق وتغريم محلات تجارية في جولة ميدانية لـ"مفتشات" بلدية عفيف

تتعلق بمزاولة النشاط دون استكمال إجراءات التراخيص

أسفرت جولة تفتيشية نفذتها مراقبات القسم النسائي ببلدية محافظة عفيف، عن إغلاق محلات تجارية تم رصد مخالفات عليها تتعلق بتراخيص مزاولة النشاط.

وكانت مراقبات القسم النسائي بالبلدية تابعن رخص عدد من المحلات التجارية بالمحافظة، ورصدن محلات بدون رخصة مزاولة نشاط، واتخذت الإجراءات اللازمة بحق المخالفين لأنظمة البلدية، وتحرير الغرامات المقررة، وإغلاق المحلات المخالفة.