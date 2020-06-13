الكويت.. تعافي 834 مصابًا بكورونا والإجمالي 25882

الصحة: تأكدنا من شفاء الحالات بعد إجراء الفحوصات اللازمة

أعلنت وزارة الصحة الكويتية بلوغ عدد حالات الشفاء من مرض كورونا المستجد (كوفيد 19) في البلاد 25882 حالة بعد تعافي 834 خلال الـ24 ساعة الماضية.



وقالت في بيان اليوم إنه تم التأكد من شفاء تلك الحالات بعد إجراء الفحوصات الطبية اللازمة والقيام بالخطوات المتبعة بهذا الشأن.