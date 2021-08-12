"الصحة": تسجيل 766 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 1532 خلال الـ24 ساعة الماضية

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الخميس 12 أغسطس 2021، تسجيل 766 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، ليصبح الإجمالي 536693 حالة.



وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 1532 حالة تعافٍ جديدة ليصبح الإجمالي 518911 حالة ولله الحمد.



وأكدت "الصحة" تسجيل 12 حالة وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 8378 حالة وفاة.



وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 9404 والحالات الحرجة 1387 حالة.