"أمانة مكة" تزيل موقعاً عشوائياً لبيع الخشب لعمالة مخالفة

بمخطط العكيشية بمساحة 1200 متر مربع

أزالت أمانة العاصمة المقدسة، ممثلةً ببلدية جنوب مكة الفرعية، موقعاً عشوائياً، بمخطط العكيشية، بمساحة إجمالية 1200 متر مربع.

جاء ذلك، ضمن الحملات الميدانية المُنفذة من قسم مراقبة البناء بالبلدية، ومتابعة رئيس البلدية المهندس حمدي قدح؛ لإيقاف التعديات والعشوائيات على الأراضي الحكومية.

وقال "قدح": إن الموقع العشوائي تديره عمالة مخالفة لبيع الخشب المستخدم، وتأتي إزالته لإيقاف العشوائيات على الأراضي الحكومية بمخطط جنوب مكة المكرمة "العكيشية"، بمشاركة إدارة الضبط الإداري بشرطة العاصمة المقدسة والجهات المُختصة، حيث جرى اتخاذ اللازم حيال ذلك وفق الإجراءات والأنظمة المتخذة في البلدية.