"سبت ماطر" يواعد نجران .. وتنبيه الأرصاد: حالة تستمر لـ 8 مساءً

أمطار رعدية تشمل 3 محافظات مصحوبة بنشاط للرياح السطحية

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، تنبيهاً بهطول أمطار رعدية على منطقة نجران، مصحوبة بنشاط للرياح السطحية، تشمل مدينة نجران، ومحافظات بدر الجنوب، وثار، وحبونا.

وبيّنت الهيئة أن الحالة تستمر حتى الساعة الـ 8 مساءً -بمشيئة الله-.

الأرصاد حالة الطقس

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20 يونيو 2020 - 28 شوّال 1441 10:28 AM

أمطار رعدية تشمل 3 محافظات مصحوبة بنشاط للرياح السطحية

"سبت ماطر" يواعد نجران .. وتنبيه الأرصاد: حالة تستمر لـ 8 مساءً

وكالة الأنباء السعودية (واس)

نجران

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أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، تنبيهاً بهطول أمطار رعدية على منطقة نجران، مصحوبة بنشاط للرياح السطحية، تشمل مدينة نجران، ومحافظات بدر الجنوب، وثار، وحبونا.

وبيّنت الهيئة أن الحالة تستمر حتى الساعة الـ 8 مساءً -بمشيئة الله-.

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