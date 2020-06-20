"سبت ماطر" يواعد نجران .. وتنبيه الأرصاد: حالة تستمر لـ 8 مساءً

أمطار رعدية تشمل 3 محافظات مصحوبة بنشاط للرياح السطحية

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، تنبيهاً بهطول أمطار رعدية على منطقة نجران، مصحوبة بنشاط للرياح السطحية، تشمل مدينة نجران، ومحافظات بدر الجنوب، وثار، وحبونا.

وبيّنت الهيئة أن الحالة تستمر حتى الساعة الـ 8 مساءً -بمشيئة الله-.