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أكثر من 127 ألفًا فارقوا الحياة بسبب الفيروس والإصابات تتجاوز 4 ملايين

المملكة المتحدة تسجل 2472 إصابة جديدة بـ"كورونا" و23 وفاة

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سجلت المملكة المتحدة 2472 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و 23 حالة وفاة.

وأشارت وزارة الصحة البريطانية في بيان لها اليوم إلى أن العدد الإجمالي للإصابات بالفيروس بلغ 4,375,814، فيما بلغت حصيلة الوفيات في البلاد 127,123 .