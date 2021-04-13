المملكة المتحدة تسجل 2472 إصابة جديدة بـ"كورونا" و23 وفاة

أكثر من 127 ألفًا فارقوا الحياة بسبب الفيروس والإصابات تتجاوز 4 ملايين

سجلت المملكة المتحدة 2472 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و 23 حالة وفاة.

وأشارت وزارة الصحة البريطانية في بيان لها اليوم إلى أن العدد الإجمالي للإصابات بالفيروس بلغ 4,375,814، فيما بلغت حصيلة الوفيات في البلاد 127,123 .

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13 إبريل 2021 - 1 رمضان 1442 11:25 PM

أكثر من 127 ألفًا فارقوا الحياة بسبب الفيروس والإصابات تتجاوز 4 ملايين

المملكة المتحدة تسجل 2472 إصابة جديدة بـ"كورونا" و23 وفاة

وكالة الأنباء السعودية (واس)

لندن

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سجلت المملكة المتحدة 2472 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و 23 حالة وفاة.

وأشارت وزارة الصحة البريطانية في بيان لها اليوم إلى أن العدد الإجمالي للإصابات بالفيروس بلغ 4,375,814، فيما بلغت حصيلة الوفيات في البلاد 127,123 .

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