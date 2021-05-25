عقب واقعة طفل الطائف.. بيئة مكة: متاح نظام "بلاغات" عن الآبار المكشوفة

"الغامدي": الوزارة لديها مشروع طموح لردم الآبار المهجورة حفاظًا على الأرواح

عقب سقوط طفل يبلغ من العمره 12 عامًا في بئر مكشوفة في السديرة شرق محافظة الطائف مساء أمس الاثنين أوضح مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة المهندس سعيد بن جار الله الغامدي أن الوزارة أتاحت نظام "بلاغات" للتبليغ عن الآبار المكشوفة عبر التطبيق الموحد للخدمات الإلكترونية التي تخدم جميع قطاعات الوزارة عبر الروابطttps://goo.gl/yPyd6w ، https://goo.gl/JkmhoA وأيضًا من خلال موقعها الإلكتروني ضمن الخدمات الإلكترونية من خلال الرابط: http://web.mewa.gov.sa/ucs/، بثلاث خطوات تبدأ بتسجيل الدخول، واختيار الموقع، وإدخال المرفقات، ومن ثم متابعة البلاغ.

ووفق الغامدي، أعلنت الوزارة عن بدء مشروع طموح يسعى إلى ردم الآبار المهجورة في المملكة، وتعميد شركات متخصصة في الردم والتحصين، حفاظاً على الأرواح وعلى الممتلكات، وحمايةً لطبقات المياه الجوفية من التلوث، داعياً أصحاب الآبار المكشوفة أوالمهجورة التعاون مع اللجان الرقابية لردم الآبار والعمل على تحقيق الأهداف المأمولة لسلامة الجميع، حيث يتم متابعة الشكاوى الواردة بخصوص الآبار المكشوفة وتأمينها بوجود مندوب وزارة البيئة والمياه والزراعة والدفاع المدني وعدة جهات ذات علاقة.

وتابع: بخصوص متابعة الآبار المكشوفة والمهجورة لمعرفة أعدادها يكون ذلك عن طريق نظام بلاغات الآبار المكشوفة التابع للوزارة وتظهر لدى الوزارة كافة الشكاوى الواردة، وفي حالة التعرف على أصحابها يتم تطبيق نظام المياه بحقهم.

ودعت الوزارة المواطنين والمقيمين إلى المشاركة في الإبلاغ عن الآبار المهجورة، بالاتصال على هاتف الوزارة رقم 8002472220، أو تسجيل بلاغ وتزويد الوزارة بإحداثيات المكان من خلال الموقع.