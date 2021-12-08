٨٠% نسب الالتزام بالتوطين.. و١١ فرصة عمل في قطاع "السياحة والإيواء" بنجران

"الدوسري" أهاب بأصحاب الأعمال سرعة توظيف السعوديين تجنبًا لضبط المخالفات

بتوجيه ومتابعة من أمين عام لجنة التوطين عبدالله الدوسري، نفذت لجان التوطين في كل من نجران وحبونا زيارات ميدانية على قطاع الإيواء والسياحة لمتابعة قرارات التوطين.



وأوضح "الدوسري" أن اللجنة في كل من نجران وحبونا تابعت نسب الالتزام بالتوطين في قطاع الإيواء والسياحة؛ حيث قامت بزيارة ٥٥ منشأة، واتضح أن أعداد السعوديين العاملين بلغت ١٤٣ موظفًا سعوديًا و٢٨ موظفة سعودية، فيما بلغت أعداد الوافدين العاملين في المنشآت ٤٤ وافدًا من مختلف الجنسيات.



وأضاف الدوسري أنه تم إنذار أربع منشآت، وحصر ١١ فرصة عمل جار العمل على تجهيزها لشغلها بالسعوديين، فيما بلغت نسبة التوطين في النشاط ٨٠%.



وفي نهاية حديث "الدوسري" أهاب بأصحاب الأعمال سرعة توظيف السعوديين تجنبًا لضبط المخالفات بحق المتجاوزين.