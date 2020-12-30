سلطنة عُمان: إجمالي إصابات "كورونا" 128719

قالت: الوفيات وصلت إلى 1497.. والمتعافون 121614

أعلنت وزارة الصحة العُمانية، اليوم، أن إجمالي عدد الإصابات المُسجلة بفيروس كورونا بالسلطنة 128719 إصابة، والوفيات 1497، بنسبة 1.17% والمتعافين 121614 لتصل نسبة الشفاء إلى 94.5%.

وذكرت الوزارة أن عدد المنوّمين خلال الـ 24 ساعة الماضية 7؛ ليصل إجمالي المنوّمين في المستشفيات، إلى 82 والمنومين في العناية المركزة 31.

سلطنة عمان فيروس كورونا الجديد

0

30 ديسمبر 2020 - 15 جمادى الأول 1442 01:05 PM

قالت: الوفيات وصلت إلى 1497.. والمتعافون 121614

سلطنة عُمان: إجمالي إصابات "كورونا" 128719

وكالة الأنباء السعودية (واس)

مسقط

0 273

أعلنت وزارة الصحة العُمانية، اليوم، أن إجمالي عدد الإصابات المُسجلة بفيروس كورونا بالسلطنة 128719 إصابة، والوفيات 1497، بنسبة 1.17% والمتعافين 121614 لتصل نسبة الشفاء إلى 94.5%.

وذكرت الوزارة أن عدد المنوّمين خلال الـ 24 ساعة الماضية 7؛ ليصل إجمالي المنوّمين في المستشفيات، إلى 82 والمنومين في العناية المركزة 31.

الرابط المختصر

الكلمات المفتاحية

سلطنة عمان فيروس كورونا الجديد

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020