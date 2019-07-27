"الزهراني" يطالب بتقديم دورات للمرشحين السعوديين للوظائف الفندقية والسياحية

بعد قرار توطين عدد من الإدارات والمهن في السياحة والفندقة

طالب عبدالرزاق الزهراني، المدير العام لنادي المسافر للسياحة والسفر بالرياض، وزير العمل أحمد الراجحي بتقديم الدورات اللازمة والمتخصصة للسعوديين المرشحين للوظائف القيادية بالفنادق والهيئات السياحية لمدة عملية وعلمية، مقدمًا الشكر للوزير على قراره بتوطين بعض الوظائف القيادية بالسياحة الخاصة بالفنادق والمنتجعات.

وكان أحمد بن سليمان الراجحي، وزير العمل والتنمية الاجتماعية، قد أصدر قرارًا وزاريًّا بتوطين عدد من الإدارات والمهن القيادية والتخصصية في قطاع الإيواء السياحي، ويبدأ التنفيذ خلال 6 أشهر، وتحديدًا في 1 / 5 / 1441 هـ. ويشمل القرار: الفنادق، المنتجعات، الشقق الفندقية والفلل الفندقية المصنفة بمستوى 4 نجوم فأعلى.

وصنف القرار التوطين إلى ثلاثة مسارات، أولها توطين السعوديين والسعوديات بنسبة 100 % في الإدارات الآتية وما يتبعها من وحدات فرعية، وهي (الحجوزات، المشتريات، التسويق، المكاتب الأمامية ونائب مدير فندق، مساعد مدير إدارة تقنية المعلومات، مدير إدارة ومساعد مدير إدارة المبيعات، مندوب وإداري وممثل المبيعات، مشرف النادي الصحي، مشرف خدمات عامة في فندق، كاتب استلام بضائع، مستلم طلبات خدمة الغرف، مضيف مطعم أو مقهى، كاتب استعلامات سياحية، سكرتير تنفيذي، كاتب إداري عام، موظف إداري ومنسق إدارة).

كما جاء في القرار تطبيق نسبة توطين بما لا يقل عن 70 % في مهنتَيْ (مدير مبيعات ومدير مبيعات المناسبات والمؤتمرات)، وألا يقل عدد السعوديين عن موظف واحد في المهن الآتية إن وُجدت (مشرف أغذية ومشروبات، مشرف خدمة الغرف، مشرف قسم الحفلات ومشرف مغسلة).

وذكرت وزارة العمل أن هذا القرار يأتي امتدادًا لمذكرة التكامل التي وقّعتها الوزارة في وقت سابق مع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني في 13 / 4 / 1438 هـ، بشأن زيادة نسب التوطين في قطاعات السياحة والتراث الوطني، وغيرها من المجالات الواردة في المذكرة الداعمة لتنمية الموارد البشرية السياحية الوطنية.