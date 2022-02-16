الكويت.. وزيرا الدفاع والداخلية قدما استقالتيهما لرئيس الوزراء

قالا: بات الجو العام مليئاً بالمشاحنات واضطراب المشهد السياسي العام

أفادت وسائل إعلام كويتية بأن نائب رئيس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ حمد جابر العلي ونائب رئيس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ أحمد المنصور قدما استقالتيهما إلى رئيس الوزراء الشيخ صباح الخالد.

وقالت مصادر مطلعة: إن الاستقالتين قُدمتا إلى رئيس الوزراء، ولم تتم إحاطة مجلس الوزراء بهما حتى الآن ولم تُرفعا إلى القيادة السياسية.

وقالت المصادر إنه في حالة قبول الاستقالتين فالأرجح استقالة الحكومة.

فيما قالت مصادر أخرى: قد يكون تقديم الاستقالتين استباقاً للتلويح بتقديم استجواب لرئيس الوزراء.

وقال نائب رئيس مجلس الوزراء، ووزير الدفاع الشيخ حمد جابر العلي، ونائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ أحمد منصور الأحمد في نص استقالتيهما من الحكومة: "انطلاقاً من قسمنا الذي يوجب علينا أن نكون صادقين مع أنفسنا والقيادة السياسية، حفظها الله، والشعب الكويتي العظيم، نرى أنه في ظل الأوضاع السياسية الحالية، وأمام جسامة المسؤولية الملقاة على عاتقنا هناك استحالة للعمل، وتحقيق الإصلاحات والتطوير الذي يستحقه الشعب الكويتي، لا سيما بعد أن بات الجو العام مليئاً بالمشاحنات، واضطراب المشهد السياسي العام.



وأضافا في بيان أن هذا الواقع المحزن جاء نتيجة تراكمات وإخفاقات تاريخية، على مستوى السلطتين التنفيذية والتشريعية، ولا نبالغ إذا قلنا إنه في الوقت الذي نسعى فيه جاهدين للعمل والإنجاز إلا أنه للأسف أصبح تحقيق الإصلاح شبه مستحيل، خصوصاً في ظل هذه الأجواء، ومع واقع أجهزة الدولة التنفيذية التي تتطلب منا القيام بتعديلات وإصلاحات جذرية ومتراكمة.



وتابعا: "أقسمنا على خدمة الكويت وأهلها ولم نمنح الفرصة لخدمة أهل الكويت، وعليه قررنا الاستقالة وإعطاء الفرصة لغيرنا في هذه المرحلة".

