شاهد.. عبق الماضي بمهرجان "أفلاجنا غير" فعاليات تعيد ذكريات زمن الطيبين

برامج متنوعة لقيت تفاعلًا كبيرًا ومشاركة للأسر بالمنتجات الشعبية والمتاحف التراثية

أعادت فعاليات "عبق الماضي" بمهرجان أفلاجنا غير صورة حيّة من حياة الأجداد، وعادت بذكريات الحضور لزمن الطيبين من خلال مشاهد مباشرة لقيت تفاعلًا من زوار المهرجان .

واستطاع مهرجان أفلاجنا غير الذي تشرف عليه بلدية الأفلاج ويدير تنفيذ فعالياته عدد من فتيات وشباب المحافظة المتطوعين بعد منحهم الفرصة كاملة من مدير إدارة المهرجان غازي المسعري؛ أن يكون منطقة جاذبة للأهالي للاستمتاع بفعالياته وبرامجه المتنوعة التي ربطت الماضي العريق بالحاضر المزهر، كما برزت في ركن "عبق الماضي" مشاركة الأسر بالمنتجات الشعبية والمتاحف التراثية التي تحتوي على مقتنيات قديمة وعروض مسرحية تحاكي حياة زمن الطيبين ومناسباتهم الاجتماعية وزواجاتهم المتواضعة قليلة التكلفة .

وحظيت فعاليات مساء الخميس بتقديم جوائز عينية بلغت قيمتها نحو 50 ألف ريال قدمها رجل الأعمال عبدالعزيز الخليفة، وتم توزيعها على حضور المهرجان صغارًا وكبارًا، مواطنين ومقيمين، بعد طرح العديد من المسابقات للحضور حظيت بتفاعل كبير وسط تنظيم من إدارة المهرجان .