آخر أرقام فيروس كورونا.. أكثر من 70 ألف وفاة في العالم

نحو 50 ألفاً منهم بأوروبا وايطاليا تتصدر بقرابة الـ16 ألفاً

ارتفعت حصيلة وفيات فيروس كورونا المستجد في العالم إلى أكثر من 70 ألفاً، نحو 50 ألفا منها في أوروبا أي بنسبة 75 في المائة، وفق تعداد نقله اليوم موقع قناة "الحرة".

وسجلت إيطاليا العدد الأكبر من الوفيات مع 15.8 ألف، وتليها إسبانيا مع 13 ألفاً، ثم الولايات المتحدة مع 9648، وفرنسا مع 8078.

ومنذ أول ظهور للوباء في الصين في ديسمبر، تم تسجيل 1.27 مليون إصابة بالفيروس، أكثر من نصفها في أوروبا 676 ألف إصابة، و353 ألف إصابة في الولايات المتحدة وكندا، و119 ألف إصابة في آسيا.

ولا تعكس هذه الأرقام إلا جزءاً يسيراً من الحصيلة الفعلية للإصابات، إذ إن دولاً عدة لا تجري الفحوص إلا للحالات التي تتطلب دخول المستشفى.

وتأمل أوروبا، القارة التي تسجل أكبر عدد من الوفيات، الاثنين استمرار تراجع عدد الوفيات اليومي، فيما تترقب الولايات المتحدة أسبوعاً صعباً للغاية قارنه المسؤولون باعتداءات 11 سبتمبر.