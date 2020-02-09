"الشنبري" في ذمة الله

توفي والد الشريف سعد بن سليم بن نامي الشنبري مدير فرع هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات بمنطقة مكة المكرمة ووالد (سلمان- عبدالمحسن- هشام- محمد- ثامر- وأخواته الكريمات).

ويقام العزاء حتى يوم غد الاثنين بقاعة المجلس بمخطط الوسام بالطائف.

"سبق" تعزي أبناء الفقيد، وإنا لله وإنا إليه راجعون.

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09 فبراير 2020 - 15 جمادى الآخر 1441 01:33 PM

"الشنبري" في ذمة الله

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

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توفي والد الشريف سعد بن سليم بن نامي الشنبري مدير فرع هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات بمنطقة مكة المكرمة ووالد (سلمان- عبدالمحسن- هشام- محمد- ثامر- وأخواته الكريمات).

ويقام العزاء حتى يوم غد الاثنين بقاعة المجلس بمخطط الوسام بالطائف.

"سبق" تعزي أبناء الفقيد، وإنا لله وإنا إليه راجعون.

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