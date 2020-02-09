"الشنبري" في ذمة الله

توفي والد الشريف سعد بن سليم بن نامي الشنبري مدير فرع هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات بمنطقة مكة المكرمة ووالد (سلمان- عبدالمحسن- هشام- محمد- ثامر- وأخواته الكريمات).
ويقام العزاء حتى يوم غد الاثنين بقاعة المجلس بمخطط الوسام بالطائف.
"سبق" تعزي أبناء الفقيد، وإنا لله وإنا إليه راجعون.
توفي والد الشريف سعد بن سليم بن نامي الشنبري مدير فرع هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات بمنطقة مكة المكرمة ووالد (سلمان- عبدالمحسن- هشام- محمد- ثامر- وأخواته الكريمات).
ويقام العزاء حتى يوم غد الاثنين بقاعة المجلس بمخطط الوسام بالطائف.
"سبق" تعزي أبناء الفقيد، وإنا لله وإنا إليه راجعون.