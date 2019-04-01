"العصيمي" خرج ولم يعد.. انقطعت أخباره وسيارته وُجدت بوادي قرن

يسكن الحوية وفُقِد من يوم الجمعة وذووه يناشدون والجهات الأمنية تبحث

تُكثّف الأجهزة الأمنية بمحافظة الطائف وذوو المفقود الخمسيني، لافي هليل العصيمي، الجهود للبحث عنه، بعدما فُقد مساء الجمعة الماضي، بعد خروجه من منزله بالحوية ولم يُعثر له على أثر حتى الآن؛ فيما وجدت سيارته يوم السبت متعلقة بوادي قرن.

وقال ابن شقيق المفقود: إن عمه "لافي" فُقِد الجمعة الماضية بعد العشاء، ولم يعثر له على أثر؛ لنجد سيارته متعلقة بين الصخور بعدها بوادي قرن ولم نجده، وتم البحث عنه في جميع المراكز والمستشفيات؛ مشيرًا إلى أن عمه لا يعاني من شيء سوى مرض السكري والضغط وهو بصحة جيدة.

وأضاف ابن شقيقه أن عددًا من أقارب المفقود وذويه بالإضافة إلى الجهات الأمنية يواصلون البحث عنه؛ حيث تم إبلاغ قسم الشرطة، وناشد عبر "سبق" مَن يعرف أي معلومة عن المفقود، مراجعةَ أقرب مركز شرطة أو الاتصال بالأرقام التالية:

0506777463

0530946907