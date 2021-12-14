قائد القوات البرية يدشن طائرات "الصقر الأسود"

بحضور قائد المنطقة الشمالية

دشن قائد القوات البرية الفريق الركن فهد بن عبدالله المطير طائرات الصقر الأسود التابعة للقوات البرية الملكية السعودية بالمنطقة الشمالية.

حضر التدشين قائد المنطقة الشمالية اللواء الركن صالح بن أحمد الزهراني، وعددٌ من قادة الأسلحة والهيئات.