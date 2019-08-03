‏‫‏متحدث "قياس": تشغيل مقر "‫قياس" المحوسب بمحافظة عفيف منتصف العام الدراسي القادم

ضمن اتفاقية التعاون مع جامعة شقراء

‏أكد إبراهيم الرشيد، متحدث "قياس" مدير الاتصال والإعلام، أنه ضمن اتفاقية التعاون مع جامعة شقراء سيتم إنشاء مقر محوسب في محافظة عفيف، وسيكون المقر في مبنى كلية العلوم والآداب بعفيف، وسيبدأ التشغيل منتصف العام الدراسي بإذن الله.

ويأتي ذلك ضمن الخطة الاستراتيجية للمركز الوطني للقياس التابع لهيئة تقويم التعليم والتدريب في تحويل الاختبارات من ورقية إلى محوسبة؛ إذ تم إنشاء مئة مقر محوسب حول السعودية حتى الآن.

‏وتوفر هذه المقار اختبارات طوال العام، ومرونة أكثر في اختيار اليوم وموعد بدء الاختبار، إضافة إلى إتاحة فرص أكبر لعرض أنواع مختلفة من الأسئلة الصوتية والسمعية، وضمان توحيد ظروف الاختبارات من خلال إقرار مواصفات موحدة في قاعات الاختبار لضمان العدالة بين جميع المختبرين على مستوى السعودية.