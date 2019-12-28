"أخضر 23" يواصل تحضيراته لنهائيات كأس آسيا

واصل المنتخب السعودي لكرة القدم تحت 23 عاماً، اليوم السبت، تدريباته بمعسكره الإعدادي بماليزيا، ضمن المرحلة الرابعة من برنامج الإعداد لبطولة كأس آسيا تحت 23 عاماً 2020 في تايلاند، المؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية (طوكيو 2020).

وأدى لاعبو "الأخضر" صباح اليوم، حصتهم التدريبية على ملعب شاه علم، تحت إشراف المدير الفني سعد الشهري والجهاز الفني المساعد، تركزت على عمل مجموعات لعب؛ بهدف تطوير التمرير القُطْري والإنهاء على المرمى، ثم مناورة مصغّرة للاعبين الذين لم يشاركوا في المباراة الودية أمس الجمعة أمام منتخب الأردن.

وواصل لاعب خط الوسط أيمن الخليف برنامجه التأهيلي برفقة الجهاز الطبي.

من جهة أخرى، منح الجهاز الفني للمنتخب السعودي اللاعبين فترة حرة مساء اليوم، في أعقاب فراغهم من الحصة التدريبية الصباحية.

الجدير بالذكر أن المنتخب السعودي تحت 23 عاماً يأتي في المجموعة "الثانية"، وإلى جواره منتخبات: اليابان، وسوريا، وقطر، ضمن بطولة كأس آسيا التي ستقام منافساتها في تايلاند أوائل شهر يناير المقبل.