غداً.. 5 مباريات في انطلاقة الجولة 19 من دوري الأولى

تنطلق غداً منافسات الجولة الـ19 من دوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى بإقامة 5 لقاءات تجمع الجيل مع القادسية، الباطن مع البكيرية، الطائي مع التقدم، الخليج مع النهضة وحطين مع الكوكب.

ويلتقي على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية بالأحساء، الجيل "الخامس عشر" بـ 21 نقطة مع ضيفه القادسية "الثاني" بـ 33 نقطة وله مباراة مؤجلة، فيما يلتقي الباطن "الثالث" بـ 32 نقطة وله مباراة مؤجلة على ملعبه مع البكيرية "الخامس" بـ 27 نقطة.

ويحل التقدم "السادس عشر" بـ 20 نقطة ضيفًا على الطائي "السادس" بـ 27 نقطة على ملعب مدينة الأمير عبدالعزيز بن مساعد الرياضية بحائل، فيما يواجه الخليج "الرابع عشر" بـ 22 نقطة على ملعبه ضيفه النهضة "التاسع" بـ 26 نقطة.

وتختتم مباريات الغد بمواجهة تجمع حطين "الثامن عشر" بـ 16 نقطة مع الكوكب "الثالث عشر" بـ 23 نقطة على ملعب مدينة الملك فيصل الرياضية بجازان.