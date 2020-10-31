مركز الجعدة الصحي في حجة يواصل تقديم خدماته العلاجية

بدعم من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية

واصل مركز الجعدة الصحي في محافظة حجة اليمنية، تقديم خدماته العلاجية للمستفيدين بدعم من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية.

وراجع العيادات، خلال الفترة من 15 حتى 21 أكتوبر 2020م، في قسم الطوارئ 581 مستفيداً، وقسم الباطنية 254 شخصًا، وعيادة الصحة الإنجابية 76 مستفيدًا، وقسم المصابين بالأوبئة 244 مستفيدًا، وقسم التوعية والتثقيف 857 مراجعًا، وقسم الجراحة والتضميد 77 مستفيدًا، وقسم الإحالة الطبية 23 مستفيدًا، وقسم التوليد 14 حالة، وقسم التغذية العلاجية 48 مستفيدًا، فيما نفذ 5 أنشطة للتخلص من النفايات.

وقد راجع قسم المختبر 422 شخصًا، وصرفت الأدوية لـ 1,236 فردًا، وراجع قسم نقل الدم مستفيدان اثنان، والعيادات المتنقلة 413 ، فيما راجع قسم الخدمات التمريضية 733 فردًا.

من ناحية أخرى، واصلت العيادات الطبية المتنقلة التابعة لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في مخيم وعلان للنازحين بمديرية حرض التابعة لمحافظة حجة تقديم خدماتها العلاجية.

وراجع العيادات خلال الفترة من 14 حتى 21 أكتوبر 2020م في قسم الطوارئ 15 مستفيدًا، وعيادة الباطنية 72 شخصًا، وقسم التوعية والتثقيف 65 شخصًا، وعيادة الصحة الإنجابية 4 مرضى.

كما صرفت الأدوية لـ 280 فردًا، وراجع قسم الخدمات التمريضية 60 مريضًا، وقسم الإحالة الطبية مستفيد واحد فيما نفذت 4 أنشطة للتخلص من النفايات.

هذا وقد واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية خلال الأسبوع الماضي، تنفيذ مشروع الإمداد المائي والإصحاح البيئي بمديريات ميدي وعبس وحيران وحرض في محافظة حجة اليمنية.

وجرى خلال الفترة من 15 حتى 21 أكتوبر 2020م، ضخ 694,000 لتر من مياه الاستخدام للخزانات، وضخ 518,000 لتر من المياه الصحية للخزانات، استفاد منها 6,320 فردًا.