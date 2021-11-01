"شرطة جازان" تضبط مقيمًا يُخفي 34 كلجم من مادة الحشيش داخل مركبته

اتخذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية وأُحيل لفرع النيابة العامة

صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة جازان الرائد نايف حكمي، بأن الجهات الأمنية بمركز الضبط الأمني بمحافظة الدائر، ضبطت (34) كيلو جرامًا من مادة الحشيش المخدر، مخبأة داخل مركبة يقودها مقيم من الجنسية اليمنية، في العقد الثالث من العمر.

وأفاد بأنه جرى إيقافه واتخذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية، وإحالته إلى فرع النيابة العامة.

