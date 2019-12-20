"اليافعي" بمستشفى الثغر بجدة ينال إشادة وزير الصحة

حصل مدير قسم الموارد الذاتية عمر بن طلال اليافعي رئيس قسم الموارد الذاتية بمستشفى الثغر بجدة على خطاب شكر وإشادة من وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة.

وقدم منسوبو المستشفى بهذه المناسبة التهنئة لـ" اليافعي" متمنين له دوام التوفيق والنجاح في مسيرته العملية.