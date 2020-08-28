باكستان: 415 إصابة جديدة بكورونا

ارتفاع العدد الإجمالي إلى 295,053

سجلت باكستان 415 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، و9 حالات وفاة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأفاد المركز الوطني المعني برصد تطورات فيروس كورونا بوزارة الصحة الباكستانية اليوم أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس قد ارتفعت إلى 295,053 حالة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 6283 حالة وفاة.

وبلغ إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء 279937 حالة، وتوجد 644 حالة في وضع حرج.