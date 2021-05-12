رئاسة الحرمين: تغيير إنارة الحد الشرعي لبداية الطواف

استكمالًا للخطة التشغيلية خلال موسم رمضان لهذا العام

قامت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، بتغيير الإنارة المخصصة لبداية الطواف، واستبدالها بإنارة باللون الأخضر، داخل أبليك مذهب يحاكي الطابع المعماري والهوية البصرية بالمسجد الحرام؛ وذلك ليسهل الاستدلال عليه من الطائفين وإمكانية رؤيتها بوضوح؛ حيث يصل ارتفاعها إلى (186)سم، وعرضها (54)سم، وقطرها الداخلي (58)سم، ويبلغ وزن الواحدة منها (140)كجم.

وأكدت وكالة المشاريع والدراسات الهندسية، أن هذا الاهتمام والحرص؛ يأتي لإثراء تجربة كل الإمكانيات والتقنيات الحديثة في سبيل تطوير الأنظمة، ويأتي ذلك استكمالًا لخطة الرئاسة العامة التشغيلية خلال موسم رمضان لهذا العام (1442هـ)، وفي ظل ما يوليه الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الأستاذ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، من اهتمام وعناية؛ لتحقيق تطلعات ولاة الأمر -حفظهم الله- وتقديم أرقى وأفضل الخدمات لقاصدي وزوار المسجد الحرام.