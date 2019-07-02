"الجبير" يؤكد أهمية الاستراتيجية السعودية اليابانية

خلال لقاء استمر لساعتين مع عدد من الصحفيين في طوكيو

التقى وزير الدولة للشؤون الخارجية وعضو مجلس الوزراء عادل بن أحمد الجبير، في العاصمة اليابانية طوكيو، عدداً من الصحفيين من أبرز وسائل الإعلام اليابانية، وذلك على هامش ترؤس صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، وفد المملكة في قمة العشرين التي عُقدت في مدينة أوساكا اليابانية.

وفي بداية اللقاء، الذي استمر لساعتين، أكد الوزير متانة العلاقات السعودية اليابانية، منوهاً بأهمية زيارة سمو ولي العهد لليابان واللقاءات التي عقدها سموه، مشدداً على الأهمية الاستراتيجية للرؤية السعودية اليابانية ٢٠٣٠.

كما تناول مشاركة المملكة في قمة أوساكا، واستضافتها للقمة القادمة للدول العشرين، وأكد على مواقف المملكة تجاه أبرز القضايا الإقليمية والدولية، كما أجاب عن أسئلة الصحفيين حول عدد من الملفات السياسية المهمة.