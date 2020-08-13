واشنطن تفكك حملات تمويل لـ"داعش" و"القاعدة" و"حماس"

تحفظت على عملات رقمية

أعلنت وزارة العدل الأمريكية، اليوم (الخميس)، عن عملية لتفكيك حملات تمويل عبر الإنترنت، استهدفت الجناح العسكري لحركة حماس، وتنظيمي القاعدة و"داعش" الإرهابيين.

وأوضحت الوزارة في بيان نقلته "رويترز"، أن تلك الإجراءات تمثل أكبر تحفظ من الحكومة على الإطلاق على عملات رقمية في سياق تمويل الإرهاب.