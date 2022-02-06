تفاعلاً مع "سبق".. "العدل" تنهي معاناة أهالي تربة مع تحديث الصكوك القديمة

خلل تقنيّ في نظام "كتابة العدل" كان قد تسبب في حجب الخدمة

أنهت وزارة العدل معاناة المواطنين بمحافظة تربة التابعة لمنطقة مكة المكرمة بعد أن تسبب خلل تقنيّ في نظام "كتابة العدل" بحجب خدمة تحديث صكوك العقارات القديمة، التي تُمكِّن المستفيدين من استخراج نسخة إلكترونية جديدة لتلك الصكوك.

جاء ذلك تفاعلاً مع ما نشرته "سبق" بعنوان: ("البقمي": نواجه معضلة في تحديث الصكوك القديمة.. الأحياء والمخططات لا تظهر)؛ والمتضمن الإشارة إلى أن أحياء المحافظة وأسماء وأرقام المخططات في النظام لا تظهر؛ ولا يستطيع الأهالي رفع المعاملة في نظام "ناجز" منذ أكثر من ثمانية أشهر؛ وبذلك لا تظهر المعلومات لدى كاتب العدل وموظفي الفرع".

وقدّم المواطن "ردة البقمي" شكره لصحيفة "سبق" على اهتمامها ومتابعتها لكل ما يخدم الوطن والمواطن؛ كما قدّم شكره لوزارة العدل على تجاوبها وإنهاء المعاناة التقنية التي كانت تواجه أهالي المحافظة، والآن بدأت تنجز إلكترونياً عبر "ناجز".